Руководители города поздравляют орловцев с Новым годом и Рождеством

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-30T14:44:37+03:00

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Мэр города Орла Василий Новиков и глава горадминистрации Александр Муромский обратились к горожанам с новогодним поздравлением. Пожелание для орловцев от руководителей города появилось на официальном сайте администрации.

- Уходящий год был богат на события – важные для страны, региона, областного центра, для каждого из нас. Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что весь этот год вы учились, трудились, созидали, ведь из успехов и достижений, неравнодушия каждого жителя складывается успешное развитие города, - отметили Василий Новиков и Александр Муромский.

Главы города пожелали всем здоровья и мира, любви и уюта в домах.

- Пусть сбудутся все добрые помыслы, и счастье войдёт в каждый дом! Крепкого вам здоровья, радости и благополучия! Мира и процветания нашему любимому городу! - написано в новогоднем обращении.