2018-12-25T14:04:37+03:00
Общество

В будущем году стоимость проезда по Орлу составит 20 рублей

Депутаты горсовета согласовали повышение тарифа на три рубля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В 2019-м году орловцам и гостям города за одну поездку в общественном транспорте придется заплатить 20 рублей (при расчете наличными). Стоимость проезда согласовали депутаты горсовета на сегодняшнем, 25 декабря, заседании.

Что касается безналичного расчета, то пока что тариф сохранится и составит 17 рублей. Стоимость одной поездки по проездному составит 15 рублей.

Напомним, ранее городские власти вели оживленные дискуссии с перевозчиками на тему повышения тарифа. Сами перевозчики утверждают, что новая цена поездки обоснована: подорожало топливо, запасные части.

Новый тариф начнет действовать с 1 февраля 2019 года.

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