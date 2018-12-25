В будущем году стоимость проезда по Орлу составит 20 рублей
В 2019-м году орловцам и гостям города за одну поездку в общественном транспорте придется заплатить 20 рублей (при расчете наличными). Стоимость проезда согласовали депутаты горсовета на сегодняшнем, 25 декабря, заседании.
Что касается безналичного расчета, то пока что тариф сохранится и составит 17 рублей. Стоимость одной поездки по проездному составит 15 рублей.
Напомним, ранее городские власти вели оживленные дискуссии с перевозчиками на тему повышения тарифа. Сами перевозчики утверждают, что новая цена поездки обоснована: подорожало топливо, запасные части.
Новый тариф начнет действовать с 1 февраля 2019 года.
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