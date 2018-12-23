СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-23T12:34:04+03:00

Решение о присвоении этого звания Владимиру Колокольцеву было принято на заседании облсовета

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Министр МВД России стал «Почетным гражданином Орловской области». Решение о присвоении этого звания Владимиру Колокольцеву было принято на заседании облсовета

Депутаты областного совета поддержали инициативу губернатора и проголосовали за присвоение звания Владимиру Колокольцеву единогласно.

- Были отмечены выдающиеся заслуги перед Орловской областью главы МВД России, его большой вклад в укрепление законности и правопорядка, плодотворную работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи региона, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, Владимир Колокольцев возглавлял региональное УМВД РФ с января 2007 по апрель 2009 года.