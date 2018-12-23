2018-12-23T12:34:04+03:00
Общество

Министр МВД России стал «Почетным гражданином Орловской области»

Решение о присвоении этого звания Владимиру Колокольцеву было принято на заседании облсовета
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
Изменить размер текста:

Министр МВД России стал «Почетным гражданином Орловской области». Решение о присвоении этого звания Владимиру Колокольцеву было принято на заседании облсовета

Депутаты областного совета поддержали инициативу губернатора и проголосовали за присвоение звания Владимиру Колокольцеву единогласно.

- Были отмечены выдающиеся заслуги перед Орловской областью главы МВД России, его большой вклад в укрепление законности и правопорядка, плодотворную работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи региона, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, Владимир Колокольцев возглавлял региональное УМВД РФ с января 2007 по апрель 2009 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нормы накопления твердых коммунальных отходов на Орловщине будут снижены
В орловской глубинке полицейские задержали любителя запрещенных веществ
Орловские спасатели устроили «посвящение в пожарные» для ребят с тяжелыми заболеваниями
Последняя неделя года в Орле будет снежной и с легким морозом
Новогодние открытки из прошлого увидят орловцы на выставке в краеведческом музее
Орловские полицейские добровольно сдали кровь
На площади Ленина в Орле состоялось праздничное открытие главной городской елки и катка
В Орле водитель сбившей пешехода маршрутки проведет в тюрьме год
В борьбу со стихийными свалками в Орловской области включилась природоохранная прокуратура
В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень»
Орловские полицейские провели познавательную игру-викторину для воспитанников школы-интерната
При возгорании бытового помещения в Орловской области погиб 65-летний мужчина
В Орле прошел инклюзивный фестиваль детского творчества
Двух молодых людей осудили в Орле за сутенерство
Территорию детского сада № 49 в Орле приведут в порядок
На Кремлевскую елку из Орла поедут 32 ребенка
Профильный комитет одобрил повышение стоимости проезда в Орле
Ночная молодежная божественная литургия состоится в Орле
У Орловского района появилась новая коммунальная техника
В Орле открыли дорогу на улице Родзевича-Белевича
С сегодняшнего дня в Орле усилены меры безопасности
На Орловщине больше двух тысяч осужденных заняты на производстве
Сегодня в Орле откроются главный городской каток и ёлка
Бесхозные сумка и чемодан напугали орловцев
За сутки на орловских дорогах зарегистрировано 20 ДТП
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата