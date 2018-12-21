Профильный комитет одобрил повышение стоимости проезда в Орле

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-21T16:09:02+03:00

Необходимость в повышении стоимости проезда, по словам перевозчиков, обоснована повышением стоимости топлива и запчастей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Будут ли орловцы платить за поездку 19 рублей, решится на сессии горсовета

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Профильный комитет на сегодняшнем, 21 декабря, заседании одобрил повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Следующий шаг – согласование на грядущей сессии горсовета.

Предварительно, подорожает проезд до 19 рублей при наличной оплате, хотя перевозчики нацелились на повышение тарифа до 20 рублей. Что же касается оплаты безналичной, то она составит 17 рублей. Необходимость в повышении стоимости проезда, по словам перевозчиков, обоснована повышением стоимости топлива и запчастей.

Напомним, сейчас разрабатывается единая схема пассажирских перевозок для Орла и Орловского района. Идет анализ пассажиропотока, что позволит сделать схему транспортной сети более рентабельной. А пока орловцы продолжают обсуждать в социальных сетях хамство водителей маршруток и нарушение ими правил дорожного движения.

«КП» следит за ситуацией.