2018-12-21T16:09:02+03:00
Общество

Профильный комитет одобрил повышение стоимости проезда в Орле

Будут ли орловцы платить за поездку 19 рублей, решится на сессии горсовета
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Необходимость в повышении стоимости проезда, по словам перевозчиков, обоснована повышением стоимости топлива и запчастейНеобходимость в повышении стоимости проезда, по словам перевозчиков, обоснована повышением стоимости топлива и запчастейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Профильный комитет на сегодняшнем, 21 декабря, заседании одобрил повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Следующий шаг – согласование на грядущей сессии горсовета.

Предварительно, подорожает проезд до 19 рублей при наличной оплате, хотя перевозчики нацелились на повышение тарифа до 20 рублей. Что же касается оплаты безналичной, то она составит 17 рублей. Необходимость в повышении стоимости проезда, по словам перевозчиков, обоснована повышением стоимости топлива и запчастей.

Напомним, сейчас разрабатывается единая схема пассажирских перевозок для Орла и Орловского района. Идет анализ пассажиропотока, что позволит сделать схему транспортной сети более рентабельной. А пока орловцы продолжают обсуждать в социальных сетях хамство водителей маршруток и нарушение ими правил дорожного движения.

«КП» следит за ситуацией.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24