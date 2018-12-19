2018-12-19T08:08:49+03:00
Общество

В Орле при ремонте сквера Комсомольцев были допущены нарушения

Проверка показала, что в договоре была указана автомобильная дорога, на практике на территории памятника гранитные плиты заменили на бетонную тротуарную плитку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта орловского горсоветаФото с сайта орловского горсовета
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В Орле при ремонте сквера Комсомольцев были допущены нарушения. Этот вопрос обсудили чиновники на минувшем заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию.

По результатам проведенной экспертизы оказалось, что в контракте, подписанном между УКХ и ООО «Артстрой» не был согласован вопрос о месте проведения ремонтных работ. Фактически, согласно выписке из Реестра муниципального имущества, Комсомольская площадь, отраженная в контракте, является автомобильной дорогой. Но на практике предметом договора стали демонтаж гранитных плит и разборка тротуарного покрытия.

- Представители Контрольно-счетной палаты констатировали, что согласно Федеральному Закону памятник Героям-Комсомольцам — это не только постамент и памятник, а также площадка вокруг и гранитные ступени, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Гранитные плиты на территории памятника заменили на бетонную тротуарную плитку. Но разрешение на проведение работ на памятнике Героям- Комсомольцам от регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия УКХ получило позже.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата направила информацию в правоохранительные органы.

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