2018-12-18T14:49:24+03:00
Общество

Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов

Церемония награждения состоялась в деревне Кобона Ленинградской области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Лауреатами всероссийской премии в области поэзии «Ладога» 2018 года стали двое орловских поэтов. Талант Ирины Семеновой и Андрея Фролова оценили по достоинству.

- Церемония награждения состоялась в военно-историческом музее в деревне Кобона Кировского района Ленинградской области. Это малая родина русского поэта, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Александра Прокофьева, - сообщает пресс-служба облправительства.

Справочно:

Премия имени Александра Прокофьева «Ладога» была учреждена в 1998 году по инициативе Союза писателей России. Она присуждается в номинациях «Областная» и «Всероссийская» за создание поэтических произведений гражданской направленности и яркой образности в формах, близких народному слову.

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