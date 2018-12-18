2018-12-18T13:27:47+03:00
Звезды

Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева

Показ постановок с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдет с 22 декабря по 7 января
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени ТургеневаПять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский академический театр имени Тургенева приглашает юных жителей города на череду праздничных новогодних представлений. Показ постановок с участием Деда Мороза и Снегурочки стартует уже на этой неделе, 22 декабря, и завершится к Рождеству.

- Маленьких театралов ждут сказки «Алиса в стране чудес», «Коза-дереза», «Поди туда-не знаю куда», «Волшебная лампа Алладина», «Заяц и ВОЛКшебство», - сообщили артисты.

Забронировать билеты на яркие музыкальные сказки у новогодней елки можно по телефонам: 8 (4862) 76-16-39 и 8 (960)654-55-55 или приобрести в кассе театра.

Адрес: площадь Ленина, 2.

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