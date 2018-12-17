2018-12-17T17:14:35+03:00
Общество

В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины

О ее местонахождении ничего не известно с 13 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске женщины, которая не вернулась с работы. О ее местонахождении ничего не известно с 13 декабря.

Голиковой Светлане Владимировне 45 лет. Телосложение худощавое, рост 155 сантиметров. Глаза серо-зеленые, волосы светлые до плеч. Была одета в темно-синее пальто, серую шапку, черные замшевые сапоги, с собой была черная замшевая сумка. Из особых примет – пирсинг в носу.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщать ее по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112, - обратились к жителям региона в ПСО «Лиза Алерт».

Также волонтеры отмечают, что нужна помощь добровольцев.

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