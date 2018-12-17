2018-12-17T14:25:15+03:00
Общество

Орловские спасатели рассказали школьникам как избежать несчастного случая на воде зимой

Что будет, если не соблюдать элементарные требования безопасности, ребята узнали от сотрудников ГИМС МЧС
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Ученикам Троснянской средней школы напомнили основные правила поведения на льду. Профилактическое занятие провели инспекторыЦентра ГИМС МЧС России по Орловской области. Школьники узнали, что может случиться, если не соблюдать элементарные требования безопасности на воде в зимний период.

- Ребята узнали, какого цвета и толщины прочный лед, что самые опасные места на замерзших водоемах – старые полыньи, ключи и места, где идет сброс теплой воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Школьникам показали, как должен вести себя человек, оказавшийся в полынье, как правильно и безопасно спасти пострадавшего из ледяной воды.Инспекторы напомнили ребятам и номер телефона, по которому можно вызвать спасателей. В конце занятия всем детям вручили памятки с правилами безопасности на воде.

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