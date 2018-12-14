22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми и танцами
Приглашаются все желающие!
Фото организаторов
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22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми, танцами и забавами в исконно русских традициях. Гостей ждут святочные гадания, шутки, много новых знакомств, вкуснейший иван-чай.
- Приносите вкусняшки к чаю, фрукты, мёд да травы. Будет общий стол.В зале паркетный пол, убедительная просьба принести с собой сменную обувь, - сообщают организаторы.
Вечерки состоятся в фундаментальной библиотеке ОГУ по адресу: Каменская площадь, 1.
Начало мероприятия в 17 часов.