2018-12-14T11:54:09+03:00
Общество

22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми и танцами

Приглашаются все желающие!
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото организаторовФото организаторов
Изменить размер текста:

22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми, танцами и забавами в исконно русских традициях. Гостей ждут святочные гадания, шутки, много новых знакомств, вкуснейший иван-чай.

- Приносите вкусняшки к чаю, фрукты, мёд да травы. Будет общий стол.В зале паркетный пол, убедительная просьба принести с собой сменную обувь, - сообщают организаторы.

Вечерки состоятся в фундаментальной библиотеке ОГУ по адресу: Каменская площадь, 1.

Начало мероприятия в 17 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины