22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми и танцами

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-14T11:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми, танцами и забавами в исконно русских традициях. Гостей ждут святочные гадания, шутки, много новых знакомств, вкуснейший иван-чай.

- Приносите вкусняшки к чаю, фрукты, мёд да травы. Будет общий стол.В зале паркетный пол, убедительная просьба принести с собой сменную обувь, - сообщают организаторы.

Вечерки состоятся в фундаментальной библиотеке ОГУ по адресу: Каменская площадь, 1.

Начало мероприятия в 17 часов.