Орловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансере

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-14T11:23:28+03:00

Ее диагноз вошел в перечень медицинских противопоказаний к вождению

Изменить размер текста: A A

В Орле суд признал недействительным водительское удостоверение местной жительницы. После прокурорской проверки оказалось, что женщина стоит на учете в наркодиспансере.

- Имеющийся у нее диагноз входит в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, в связи с чем это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, - сообщает прокуратура Орловской области.

При этом срок действия водительских прав орловчанки еще не истек. По закону удостоверения ее лишили.