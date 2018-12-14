2018-12-14T11:23:28+03:00
Общество

Орловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансере

Ее диагноз вошел в перечень медицинских противопоказаний к вождению
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансереОрловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансереФото: Архив "КП"
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В Орле суд признал недействительным водительское удостоверение местной жительницы. После прокурорской проверки оказалось, что женщина стоит на учете в наркодиспансере.

- Имеющийся у нее диагноз входит в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, в связи с чем это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, - сообщает прокуратура Орловской области.

При этом срок действия водительских прав орловчанки еще не истек. По закону удостоверения ее лишили.

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