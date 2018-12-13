2018-12-13T15:26:06+03:00
Общество

Орловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районе

Такие обязательства на компанию возложил суд
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районеОрловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районеФото: Архив "КП"
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Орловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районе. Такие обязательства на компанию «Орелгосзаказчик» возложил суд.

- Дорожное покрытие автодороги «Заречье-Петушки-Верховье-Новая Каменка», находится в ненадлежащем состоянии. На проезжей части имеются выбоины и ямы, превышающие по своим размерам и глубине предельно допустимые нормы, - сообщает Прокуратура Орловской области.

При этом другая автодорога для перевозки детей школьным автобусом отсутствует. Недостатки покрытия создают угрозу для их жизни и здоровья. Сам участок относится к автомобильным дорогам общего пользования и обязанности по ее ремонту и содержанию лежат на «Орелгосзаказчик».

Иск об обязанности фирмы восстановить дорожное покрытие на указанной дороге был направлен в суд. Контроль за исполнением решения суда осуществляет прокуратура.

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