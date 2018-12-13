2018-12-13T10:57:23+03:00
Происшествия

В Орле столкнулись автобус, «Газель» и внедорожник

Один человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Вечером среды, 12 декабря, в Орле произошло тройное ДТП. Столкнулись автобус, микроавтобус и внедорожник.

Авария случилась около пяти часов вечера на улице Михалицына. Здесь, в районе дома №41, водитель автобуса «БОВА» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Газель».

- Водитель автобуса двигался по улице Михалицына со стороны Раздольной в направлении Московского. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством «ГАЗ», - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

После столкновения «Газель» въехала во внедорожник «Тойота», который двигался впереди попутно. В итоге пассажир микроавтобуса получил травмы. После осмотра врачом отпущен лечиться домой.

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