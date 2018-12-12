2018-12-12T16:48:48+03:00
Общество

Орловские активисты выступили за оборудование пешеходного перехода от сквера Ермолова к Александровскому мосту

Ближайшая к этому месту «зебра» находится в ста метрах и неудобна для орловчан
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские активисты выступили за оборудование нового пешеходного перехода от сквера Ермолова к Александровскому мосту. Ближайшая к этому месту «зебра» находится в ста метрах и неудобна для орловчан. Прохожие редко им пользуются и чаще перебегают дорогу не там, где положено.

- Удобнее и целесообразнее было бы оборудовать пешеходный переход через улицу Карачевскую, что позволит гражданам безопасно переходить дорогу, - отметили общественники.

В связи с этим активисты предложили администрации Орла оборудовать на данном участке пешеходный переход.

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