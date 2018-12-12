Орловские активисты выступили за оборудование пешеходного перехода от сквера Ермолова к Александровскому мосту
Ближайшая к этому месту «зебра» находится в ста метрах и неудобна для орловчан
Фото с сайта ОНФ
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Орловские активисты выступили за оборудование нового пешеходного перехода от сквера Ермолова к Александровскому мосту. Ближайшая к этому месту «зебра» находится в ста метрах и неудобна для орловчан. Прохожие редко им пользуются и чаще перебегают дорогу не там, где положено.
- Удобнее и целесообразнее было бы оборудовать пешеходный переход через улицу Карачевскую, что позволит гражданам безопасно переходить дорогу, - отметили общественники.
В связи с этим активисты предложили администрации Орла оборудовать на данном участке пешеходный переход.