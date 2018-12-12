2018-12-12T08:33:37+03:00
Общество

В Орле активисты настаивают на ремонте траншеи по улице Зои Космодемьянской

После осадков засыпанный щебнем участок вновь провалился
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

В Орле активисты настаивают на ремонте траншеи по улице Зои Космодемьянской. Соответствующее обращение общественники направили в городскую администрацию.

Напомним, осенью на пересечении улицы Зои Космодемьянской с улицей Чекистов была прокопана траншея для замены инженерных систем. После ремонтных работ ее засыпали слоем песка и грунта, сверху положили слой известнякового щебня.

- При выпадении обильных осадков известняковый щебень имеет свойство крошения, что и произошло. Весь щебень вылетел, проехать теперь стало сложно даже на внедорожнике, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

Эта ситуация привела к тому, что на улице Зои Космодемьянской стали образовываться длинные пробки. Автомобилисты не только тратят массу времени, чтобы добраться до необходимых адресов, но и повреждают свои машины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле собственники сетевых магазинов отказываются убирать снег
Выдающимся орловцам вручили почетные государственные и региональные награды
В Орловской глубинке полностью выгорел жилой дом
Орловец незаконно получил более 32 тысяч рублей социальными выплатами
Орловские следователи провели «Урок мужества» для воспитанников Некрасовской школы-интерната
Количество наркопреступлений на Орловщине уменьшилось
В одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошира
В начале следующего года в Орле проведут операцию по трансплантации костного мозга
Орловские активисты: необходимо принять меры для уборки мусора возле расселенного дома на улице Максима Горького
В Орле троих перевозчиков оштрафовали за несоблюдение вечерних графиков движения
Орловским УК дали три дня на уборку снега во дворах
В январе орловцы выберут общественные территории для ремонта в будущем году
Орловские театры стали лауреатами российской премии в области литературы и искусства