СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-12T08:33:37+03:00

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В Орле активисты настаивают на ремонте траншеи по улице Зои Космодемьянской. Соответствующее обращение общественники направили в городскую администрацию.

Напомним, осенью на пересечении улицы Зои Космодемьянской с улицей Чекистов была прокопана траншея для замены инженерных систем. После ремонтных работ ее засыпали слоем песка и грунта, сверху положили слой известнякового щебня.

- При выпадении обильных осадков известняковый щебень имеет свойство крошения, что и произошло. Весь щебень вылетел, проехать теперь стало сложно даже на внедорожнике, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

Эта ситуация привела к тому, что на улице Зои Космодемьянской стали образовываться длинные пробки. Автомобилисты не только тратят массу времени, чтобы добраться до необходимых адресов, но и повреждают свои машины.