2018-12-12T08:15:18+03:00
Происшествия

В одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошира

Мужчина полез к другому посетителю в драку и украл его личные вещи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошираВ одном из орловских трактиров задержали 28-летнего дебошираФото: Архив "КП"
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Во вторник ранним утром, 11 декабря, в одном из трактиров в Орле на улице Паровозной между двумя посетителями возник конфликт. За помощью к Росгвардейцам обратился 29-летний мужчина.

Орловец рассказал, во время отдыха в заведении к нему неожиданно подошел неизвестный мужчина и полез в драку. После этого он отобрал сумку с документами, планшет, мобильный телефон и скрылся.

Преступника Росгвардейцы смогли разыскать по «горячим следам». По внешним приметам обидчика задержали неподалеку.

- Задержанным оказался 28-летний орловчанин. При нем оказались все похищенные предметы. Гражданина передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

Раньше мужчина преступлений не совершал. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные личные вещи вернули хозяину.

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