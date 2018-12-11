2018-12-11T16:33:18+03:00
Звезды

Графические работы Анри Матисса увидят орловцы в музее изобразительных искусств

На открытие гостей ждут 21 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Графические работы Анри Матисса увидят орловцы в музее изобразительных искусствГрафические работы Анри Матисса увидят орловцы в музее изобразительных искусств
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На следующей неделе, 21 декабря, в Орловском музее изобразительных искусств откроется выставка графических произведений Анри Матисса «Взгляд». Экспозиция составлена из портретов. Она отражает попытки художника найти новые способы изображения реального мира и человека.

- Особое место в творчестве художника на протяжении всей жизни занимал именно жанр портрета. Человеческое лицо интересовало Матисса больше, чем натюрморты или пейзажи. Оно позволяло ему лучше выразить свое почти что религиозное отношение к жизни, - рассказали «КП» работники музея.

120 литографий Анри Матисса сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений. В последние годы жизни при помощи обыкновенной цветной бумаги и ножниц художник создавал аппликации. Вершиной этому стала его единственная книга «Джаз», которую он сам написал и проиллюстрировал. Работы из этой книги также можно будет увидеть на выставке.

Экспозиция продлится до 17 февраля.

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