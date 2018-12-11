В Орле наградили победителей и призеров Чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-11T09:55:24+03:00

Участие в нем принимали инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья

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В понедельник, 10 декабря, в Орле наградили победителей и призеров Четвертого Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Участие в нем принимали инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Губернаторскими благодарностями отметили троих орловских студентов. Так, лидировал в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» первокурсник Орловского технологического техникума Никита Левченко. 3-е место в компетенции «Медицинский и социальный уход» заняла студентка третьего курса Орловского базового медицинского колледжа. Владислав Остроухов, студент Орловского технологического техникума был удостоен Диплома «За оригинальный подход к решению задания» в компетенции «Веб-дизайн».

Напомним, Чемпионат «Абилимпикс» стал самым массовым в мире по количеству участников. Он объединил около 1200 человек в возрасте от 14 до 65 лет из 83 регионов страны.