Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-10T15:09:20+03:00

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В Орле стоимость проезда может подорожать сразу на 3 рубля или на 18%. Об этом сообщил депутат городского совета Иван Дынкович.

Своим мнением по поводу повышения тарифа на проезд в общественной транспорте народный избранник поделился на своей страничке в Фэйсбук.

- Полный разворот в проектах решений свидетельствует о серьёзном давлении на городскую власть и отсутствие стратегии в транспортной сфере. Это торг, а не экономика, - написал Дынкович.

Депутат отмечает, что городская администрация предлагает установит следующий тарифы: 20 рублей в маршрутке, троллейбусе и трамвае при разовой наличной оплате и проезд, по электронному проездному на всех видах пассажирского транспорта на фиксированное количество поездок - 17 рублей (тут два варианта: не более 30 поездок 510 рублей, не более 50 поездок - 850 рублей).

Заседание профильного комитета состоится уже в ближайший четверг, 13 декабря.