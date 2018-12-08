2018-12-08T10:07:59+03:00
Общество

Найденные в ходе «Вахты памяти» останки красноармейца орловские поисковики передадут его родственникам в город Татарск

Родных бойца удалось установить по смертному медальону
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Найденные в ходе «Вахты памяти» останки красноармейца, старшего лейтенанта Павла Лопатина орловские поисковики передадут его родственникам в город Татарск Новосибирской области. Торжественное прощание с бойцом состоялось 7 декабря в Молодежном центре ОГАУ в преддверии Дня Героев Отечества.

Красноармеец был командиром взвода противотанковых ружей. Он погиб в боях за Орловщину 24 июля 1943 года. Его останки обнаружили поисковики объединения «Костёр» в Свердловском районе Орловской области. Родных бойца удалось установить по смертному медальону.

- Орловские поисковики доставят останки родственникам красноармейца, чтобы захоронить их на родной земле, - сообщает пресс-служба облправительства.

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