2018-12-08T09:41:35+03:00
Общество

На выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снега

Службы будут работать в круглосуточном режиме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снегаНа выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снегаФото: Архив "КП"
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Орловские чиновники оценили качество зимней уборки во время объезда города, который состоялся в пятницу, 7 декабря. За последние сутки бульвар Победы, территория возле школы № 14, перекресток улиц Черкасской и Розы Люксембург вызвали много нареканий у орловчан.

Так, например, на Бульваре Победы оказались плохо расчищены пешеходные переходы, пандусы. К школе № 14 детям с ограниченными возможностями здоровья по неубранному переулку Соляному добираться тяжело. На перекрестке улиц Черкасской и Розы Люксембург уборка межквартальных проездов были на удовлетворительном уровне.

- Налицо необходимость усиления работы техники, увеличения количества единиц и людей, вывоза снега с улиц. Впереди два выходных дня, за которые необходимо ликвидировать последствия снегопадов, - отметил Александр Муромский, глава администрации Орла.

По словам чиновников, на выходных коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме. Город продолжают убирать 12 КДМ. Ситуация с техникой, которая обеспечивает вывоз снега, по-прежнему напряженная.

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