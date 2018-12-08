2018-12-08T09:41:35+03:00
Общество

На выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снега

Службы будут работать в круглосуточном режиме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снегаНа выходных коммунальная техника продолжит уборку улиц Орла от снегаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловские чиновники оценили качество зимней уборки во время объезда города, который состоялся в пятницу, 7 декабря. За последние сутки бульвар Победы, территория возле школы № 14, перекресток улиц Черкасской и Розы Люксембург вызвали много нареканий у орловчан.

Так, например, на Бульваре Победы оказались плохо расчищены пешеходные переходы, пандусы. К школе № 14 детям с ограниченными возможностями здоровья по неубранному переулку Соляному добираться тяжело. На перекрестке улиц Черкасской и Розы Люксембург уборка межквартальных проездов были на удовлетворительном уровне.

- Налицо необходимость усиления работы техники, увеличения количества единиц и людей, вывоза снега с улиц. Впереди два выходных дня, за которые необходимо ликвидировать последствия снегопадов, - отметил Александр Муромский, глава администрации Орла.

По словам чиновников, на выходных коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме. Город продолжают убирать 12 КДМ. Ситуация с техникой, которая обеспечивает вывоз снега, по-прежнему напряженная.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские полицейские рассказали кадетам о героях разных времен
Суд наказал орловца десятью годами тюрьмы за убийство приятеля
В Орле внедорожник сбил женщину на «зебре»
Орловцев приглашают станцевать танго в театре «Свободное пространство»
В поселке Верховье Орловской области ликвидировали масштабную свалку
Выставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусств
Орловских призывников проводили на военную службу
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина
Меню для питания орловских школьников с пожеланиями учеников и родителей направили в управление Роспотребнадзора
Сегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в Орле
Орловские предприниматели украсят деревья на улице Ленина
Орловские старшеклассники смогут готовиться к ЕГЭ по математике дистанционно
В Орле любителю орехов и специй дали три года колонии
Перекресток улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле не поделили «ГАЗ» и «Лада»