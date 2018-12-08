Суд наказал орловца десятью годами тюрьмы за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-08T09:04:39+03:00

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53-летнего жителя Орла осудили за убийство. Доказательства, собранные следственными органами, суд признал достаточными для вынесения приговора.

- Установлено, что 3 февраля 2018 года осужденный, прибыл в деревню Ледно Урицкого района и в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому, который проживал один, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На бытовой почве между приятелями произошел конфликт. Во время ссоры мужчина и задушил своего знакомого.

Орловец свою вину в преступлении признал и раскаялся в содеянном. Суд наказал мужчину десятью годами исправительной колонии строгого режима.