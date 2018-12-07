2018-12-07T12:34:11+03:00
Происшествия

В Орле любителю орехов и специй дали три года колонии

Свой срок мужчина получил за кражу из торговой палатки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле любителю орехов и специй дали три года колонииВ Орле любителю орехов и специй дали три года колонииФото: Архив "КП"
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Орловский областной суд рассмотрел дело 22-летнего орловца, совершившего кражу из торговой палатки. Ранее молодой человек уже был судим за несколько эпизодов преступлений, таких как покушение на угон автомобиля, хищение чужого имущества и кражи.

Последний раз мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в торговую палатку со специями на рынке во Мценске. Он похитил несколько килограммов орехов кешью и грецких, приправы «зира», «смесь перцев», «черный, розовый, зеленый и белый перцы» на общую сумму почти три тысячи рублей. Также молодой человек прихватил с собою выручку продавца в размере более 35 тысяч рублей.

- На судебном заседании орловец свою вину признал частично, сказав, что похитил орехи и специи, а деньги не брал. Оказалось, он страдает алкогольной зависимостью, и в момент совершения преступления был вменяем, - сообщает пресс-служба орловского облсуда.

По совокупности преступлений суд назначил орловцу наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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