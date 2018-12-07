Пешеход попал под колеса авто в Орле на улице Московской

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-07T11:11:14+03:00

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В четверг вечером, 6 декабря, в Орле на улице Москвоской под колеса автомобиля «Мицубиси Аутлендер» попал пешеход. Иномарка двигалась со стороны улицы Паровозной в направлении улицы Орджоникидзе. ДТП произошло в районе дома № 175 по улице Московской. Мужчина переходил проезжую часть дороги слева направо.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи он был отпущен, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.