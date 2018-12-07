Орловские спасатели рассказали детям об опасности выхода на лед

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-07T10:36:26+03:00

Мальчишки и девчонки узнали, как выглядит прочный лед и как по нему передвигаться

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Орловские спасатели рассказали воспитанникам Дома детского творчества № 4 об опасности выхода на лед, Занятие с детьми прошло в рамках месячника безопасности людей на водных объектах.

-Зимой водоемы становятся местом притяжения ребят, поэтому так важно заблаговременно разъяснить им правила безопасности, предостеречь от опрометчивых поступков, от самостоятельного выхода на лед, - сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС рассказали мальчишкам и девчонкам, что первый лед еще недостаточно прочный, и выходить на него категорически нельзя. По словам спасателей, безопасным считается лед толщиной от 10 сантиметров.

Детям показали, как выглядит прочный лед и как правильно передвигаться по нему, как определить его прочность с помощью палки. Отдельное внимание спасатели посвятили экипировке, которая используется для того, чтобы водолазу вытащить тонущего человека. Гидрокостюм, груз для работы на дне, дыхательный аппарат на сжатом воздухе не оставили равнодушным ни одного ребенка.

Дети попробовали спасти условного пострадавшего из воды при помощи вспомогательных средств и оказать ему первую помощь. Для закрепления полученных знаний ребятам раздали тематические памятки.