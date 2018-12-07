2018-12-07T10:15:00+03:00
Общество

В театре Тургенева в Орле состоялся показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь»

Его поставила сотрудница областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

На малой сцене театра имени Тургенева в Орле вчера, 6 декабря, состоялся показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» студии «Могу!» волонтерского объединения «Альтаир». Постановку артисты театра представили в рамках Всероссийской декады инвалидов.

Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» поставила Елена Воробьева, сотрудница Орловского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Постановка вошла в тройку финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные искусством».

Артисты работали над спектаклем около полугода. Его премьера состоялась в мае 2018 года. Пьесу для него написали волонтеры и воспитанники Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины