В театре Тургенева в Орле состоялся показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь»

7 Дек. 10:15 2018-12-07T10:15:00+03:00

Его поставила сотрудница областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями

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На малой сцене театра имени Тургенева в Орле вчера, 6 декабря, состоялся показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» студии «Могу!» волонтерского объединения «Альтаир». Постановку артисты театра представили в рамках Всероссийской декады инвалидов.

Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» поставила Елена Воробьева, сотрудница Орловского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Постановка вошла в тройку финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные искусством».

Артисты работали над спектаклем около полугода. Его премьера состоялась в мае 2018 года. Пьесу для него написали волонтеры и воспитанники Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.