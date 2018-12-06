В орловской глубинке замыкание проводки обернулось пожаром

6 Дек. 10:50 2018-12-06T10:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 декабря, огнеборцы тушили пожар в Мценском районе Орловщины. Пламя разбушевалось в деревне Брагино, причина – замыкание электропроводки.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 15.22. Горела хозяйственная постройка, пламя грозило перекинуться на соседний жилой дом.

- На тушение и защиту были поданы два водяных ствола. В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 21 квадратный метр, кровля сгорела и обрушилась на такой же площади, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается, к счастью обошлось без пострадавших.