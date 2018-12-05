2018-12-05T16:18:30+03:00
Общество

Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»

Коммунальщики отчитались о ходе зимней уборки города
Ольга СУПОНЕВА
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На улицах города продолжают работу коммунальные машиныНа улицах города продолжают работу коммунальные машиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По информации «Спецавтобазы», которая занимается уборкой города от последствий снегопада, за ночь с территории областного центра вывезено 448 кубометров снега. Продолжают работу коммунальщики и сегодня, 5 декабря.

Так, снег с улиц убирают 20 единиц техники.

- Работают 11 комбинированных дорожных машин, 3 фронтальных погрузчика, 3 шнекоротора, 2 трактора со щеткой, 1 «вилли». В ручном труде задействованы 75 человек, - рассказали в «Спецавтобазе».

Отмечается, что за минувшие сутки техника была сосредоточена на расчистке центральных дорог и мостов, Тургеневский и Герценский – в их числе. Что касается пескосоляной смеси, то ее на улицы города за сутки было высыпано 95 тонн. В первую очередь внимание уделяется пешеходным зонам, остановочным павильонам, подходам к мостам.

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