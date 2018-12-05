2018-12-05T16:18:30+03:00
Общество

Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»

Коммунальщики отчитались о ходе зимней уборки города
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
На улицах города продолжают работу коммунальные машиныНа улицах города продолжают работу коммунальные машиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

По информации «Спецавтобазы», которая занимается уборкой города от последствий снегопада, за ночь с территории областного центра вывезено 448 кубометров снега. Продолжают работу коммунальщики и сегодня, 5 декабря.

Так, снег с улиц убирают 20 единиц техники.

- Работают 11 комбинированных дорожных машин, 3 фронтальных погрузчика, 3 шнекоротора, 2 трактора со щеткой, 1 «вилли». В ручном труде задействованы 75 человек, - рассказали в «Спецавтобазе».

Отмечается, что за минувшие сутки техника была сосредоточена на расчистке центральных дорог и мостов, Тургеневский и Герценский – в их числе. Что касается пескосоляной смеси, то ее на улицы города за сутки было высыпано 95 тонн. В первую очередь внимание уделяется пешеходным зонам, остановочным павильонам, подходам к мостам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины