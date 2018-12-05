2018-12-05T13:16:58+03:00
Общество

Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»

Обучение будет проводиться в игровой форме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине с 3 по 9 декабря пройдет «Урок цифры», на котором школьников познакомят с основами программирования. В игровой форме обучение пройдет для учащихся с 1 по 11 класс.

- Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков с практической тренировкой навыков программирования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Каждый урок будет посвящен определенной теме. Так учителя смогут повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении.

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