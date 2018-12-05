2018-12-05T12:36:30+03:00
Общество

Орловские спасатели помогли ветерану пожарной охраны убрать снег возле дома

Они пришли на подмогу в свободное от службы время
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские спасатели помогли ветерану пожарной охраны Михаилу Доронину убрать снег возле его дома после обильных осадков. Бывшему пожарнику сейчас уже 93 года. Четверть века он посвятил делу спасателей. Все это время он проработал в пожарной части по охране поселка Хотынец и Хотынецкого района.

Хотынецкие пожарные пришли на помощь ветерану в свободное от службы время. Они взяли в руки лопаты, и, расчистив от снега придомовую территорию, обеспечили ему беспрепятственный проход к дому и хозяйственным постройкам.

- Ветерану было особенно приятно получить помощь от своих молодых коллег. Он искренне поблагодарил сотрудников МЧС за такую нужную и своевременную помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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