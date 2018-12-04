Орловские депутаты обсудили проблему уборки снега

4 Дек. 15:09 2018-12-04T15:10:50+03:00

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Сегодня, 4 декабря, орловские депутаты на совещании в городской администрации обсудили проблему уборки снега. Чиновники констатировали тот факт, что весь объем выпавших осадков убрать не удалось, однако транспортного коллапса не случилось, а общественный транспорт ходил согласно расписанию.

Вопросы у глав возникли только по части вывоза снега. Но и эта проблема, по словам чиновников, находится в стадии решения.

Убрать весь объем выпавших осадков не удалосьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Убрать весь объем выпавших осадков не удалосьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Депутаты заметили, что орловцы продолжают жаловаться на нерасчищенные дворы. При таком снегопаде техники «Спецавтобазы» оказалось недостаточно.

- Жителей, которые не имеют транспорта у нас гораздо больше, чем автомобилистов, на расчистку тротуаров надо особое внимание обратить, - подчеркнули чиновники на совещании.

Убрать весь объем выпавших осадков не удалосьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Напомним, согласно контракту, зимнюю уборку в Орле до 1 апреля осуществляет МУП «Спецавтобаза». Сейчас в городе работает 24 единицы техники.