2018-12-03T15:52:54+03:00
Общество

Почти 14 миллиардов рублей федеральных средств поступит на Орловщину

В областном центре обсудили бюджет региона на следующий год
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Более 13, 9 миллиарда рублей федеральных средств будет выделено Орловской области в 2019-м году. Финансовые планы на будущий год, а также итоги прошедших месяцев 2018-го подводили сегодня на совещании регионального Правительства.

В ходе совещания глава области Андрей Клычков подчеркнул, что бюджет на грядущий год сформирован с учетом национальных проектов в особо значимых сферах.

- Более 1,3 миллиарда рублей будет направлено на поддержку демографии, свыше 622 миллионов – на модернизацию здравоохранения, почти 600 миллионов – на строительство дорог, а также на развитие образования, строительство жилья, создание комфортной городской среды. Кроме того, поддержку получат малый и средний бизнес, культура и экология, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Губернатор подчеркнул, что за освоением федеральных средств нужен жёсткий контроль.

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