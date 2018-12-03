2018-12-03T15:52:54+03:00
Общество

Почти 14 миллиардов рублей федеральных средств поступит на Орловщину

В областном центре обсудили бюджет региона на следующий год
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Более 13, 9 миллиарда рублей федеральных средств будет выделено Орловской области в 2019-м году. Финансовые планы на будущий год, а также итоги прошедших месяцев 2018-го подводили сегодня на совещании регионального Правительства.

В ходе совещания глава области Андрей Клычков подчеркнул, что бюджет на грядущий год сформирован с учетом национальных проектов в особо значимых сферах.

- Более 1,3 миллиарда рублей будет направлено на поддержку демографии, свыше 622 миллионов – на модернизацию здравоохранения, почти 600 миллионов – на строительство дорог, а также на развитие образования, строительство жилья, создание комфортной городской среды. Кроме того, поддержку получат малый и средний бизнес, культура и экология, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Губернатор подчеркнул, что за освоением федеральных средств нужен жёсткий контроль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев просят дать свою оценку уровню коррупции в регионе
На главной площади Орла начали монтаж новогодней ёлки
В Орле суд вынес приговор за взятку преподавателю вуза
Орловцы увидят балет "Щелкунчик"
Житель орловской глубинки украл деньги у пенсионерки
Память Неизвестного солдата почтили в Орле
Литераторы отметят день рождения орловского писателя Валерия Анишкина
Спектакль-притчу покажут в орловском духовно-православном центре Вятский Посад
Детский и Городской парки Орла продолжат приводить в порядок
В Орле завели уголовное дело на недобросовестного работодателя
Еще 12 орловских школ присоединятся к акции «Дом со звездой»
Судебные приставы помогли орловцам узнать об их долгах
Орловцы увидят постановку театра Алексея Рыбникова "Юнона и Авось"
Орловцы украсят своими снежинками елку театра «Свободное пространство»
В Орле два попутных авто не поделили улицу Мостовую
Пьяный автомобилист сбил женщину на тротуаре в одном из орловских поселков
Тело 54-летней женщины обнаружили спасатели после пожара в доме в орловской глубинке