Спектакль-притчу покажут в орловском духовно-православном центре Вятский Посад
С постановкой выступят юные актеры театральной студии «ГАЛА»
Спектакль-притчу покажут в орловском духовно-православном центре Вятский Посад
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В субботу, 8 декабря, в орловском Духовно-православном центре «Вятский посад» покажут спектакль притчу. Постановку «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» гостям представят юные актеры театральной компании «ГАЛА».
По словам организаторов, в этот же день зрителей будут ожидать мини-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и мастер-классы. А сотрудники детской библиотеки имени Крылова подготовят конкурсно-игровую программу по творчеству Пушкина. В трапезной можно будет отведать блюда монастырской кухни.
Начало спектакля в 13 часов.
Адрес: Орловская область, деревня Вятский Посад, улица Южная, 1 А.