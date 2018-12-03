Спектакль-притчу покажут в орловском духовно-православном центре Вятский Посад

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-03T14:51:21+03:00

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В субботу, 8 декабря, в орловском Духовно-православном центре «Вятский посад» покажут спектакль притчу. Постановку «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» гостям представят юные актеры театральной компании «ГАЛА».

По словам организаторов, в этот же день зрителей будут ожидать мини-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и мастер-классы. А сотрудники детской библиотеки имени Крылова подготовят конкурсно-игровую программу по творчеству Пушкина. В трапезной можно будет отведать блюда монастырской кухни.

Начало спектакля в 13 часов.

Адрес: Орловская область, деревня Вятский Посад, улица Южная, 1 А.