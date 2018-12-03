СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-03T11:40:02+03:00

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Орловцы украсят своими снежинками елку театра «Свободное пространство». Новый конкурс на изготовление поделок уже стартовал.

Организаторы отмечают, что ограничивать свою фантазию при мастерстве не нужно. Снежинки могут быть самыми разными: большими или маленькими, деревянными или бархатными, красными или хрустальными.

Авторы самых лучших работ получат возможность провести мастер-класс для школьников по изготовлению снежинки. Выбирать самую лучшую работу будет компетентное жюри в составе из актеров и администрации театра. Приятные подарки и сюрпризы участникам выставки-конкурса гарантируются!

Работы принимаются до 15 декабря.