9 декабря Орел примет лучших рукоборцев области

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-01T10:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

9 декабря Орел примет лучших рукоборцев региона. Награды Чемпионата и Первества Орловской области по армрестлингу разыграют в конгресс-холле ТМК «Гринн».

- Награды Чемпионата области будут разыграны в 11 весовых категориях у мужчин и 7-ми весовых категориях у женщин. Первенство области пройдет среди юниоров в семи весовых категориях, - сообщает интернет-издание «Орел-спорт».

К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины от 18-ти лет и старше, в первенстве – юниоры от 14 до 18 лет с соответствующим уровнем подготовки по армрестлингу.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11:30.