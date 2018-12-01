9 декабря Орел примет лучших рукоборцев области
Награды турниров по армрестлингу разыграют в конгресс-холле ТМК «Гринн»
Фото с сайта "Орел-спорт"
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9 декабря Орел примет лучших рукоборцев региона. Награды Чемпионата и Первества Орловской области по армрестлингу разыграют в конгресс-холле ТМК «Гринн».
- Награды Чемпионата области будут разыграны в 11 весовых категориях у мужчин и 7-ми весовых категориях у женщин. Первенство области пройдет среди юниоров в семи весовых категориях, - сообщает интернет-издание «Орел-спорт».
К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины от 18-ти лет и старше, в первенстве – юниоры от 14 до 18 лет с соответствующим уровнем подготовки по армрестлингу.
Торжественное открытие соревнований состоится в 11:30.