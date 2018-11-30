2018-11-30T14:46:43+03:00
Общество

Бюджет Орла на ближайшие годы обсудят на публичных слушаниях

Все желающие могут озвучить свои предложения по проекту
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле обсудят бюджет города на ближайшие годы. Публичные слушания по этому вопросу состоятся 11 декабря.

В обсуждение войдет проект бюджета облцентра на следующий, 2019-й год, а также плановый период 2020-го 2021-го года.

- Все желающие могут приносить свои предложения в Орловский городской Совет народных депутатов до 10 декабря 2018 года включительно (г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов), а также направлять по адресу электронной почты gorsowet@orel.ru, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

Публичные слушания состоятся в большом зале горадминистрации, начало в 16:00.

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