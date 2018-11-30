Ночью во Мценском районе сгорела иномарка
В ЧП обошлось без пострадавших
Фото: архив "КП"
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Сегодня ночью, с 29 на 30 ноября, спасатели выезжали на тушение горящего авто. В Мценском районе Орловской области в огне пострадала легковая иномарка.
ЧП случилось на автодороге автодороги Жилино-Крицыно. Сообщение о возгорании автомобиля поступило пожарным около часа ночи.
- В результате пожара автомобиль «Шевроле Ланос» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.