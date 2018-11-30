В Орле легковая иномарка протаранила отбойник

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-30T09:36:22+03:00

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В Орле водитель за рулем иномарки "Ниссан Альмера" влетел в металлический отбойник. Мужчина, по внешним признакам находившийся подшофе, отходился от прохождения медицинского освидетельствования.

ДТП случилось в четверг, 29 ноября в Железнодорожном районе города. Примерно в три часа дня водитель за рулем легковой иномарки двигался по улице 5-го августа со стороный 1-й Курской в направлении Ляшко. В районе 88-го дома по 5-го августа машина влетела в металлическое ограждение.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения. Водитель транспортного средства отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения при наличии признаков, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Серьехные повреждения получил и сам автомобиль. Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.