В День неизвестного солдата в Орле возложат цветы к стеле «Город воинской славы»

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-28T12:06:10+03:00

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В День неизвестного солдата, 3 декабря, в Орле в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях в России и за ее пределами, возложат цветы и гирлянду к стеле «Город воинской славы». В мероприятии примут участие первые лица города и области, ветераны боевых действий, почетные граждане города, члены профсоюзных организаций, представители молодежных организаций.

- Начало торжественной церемонии запланировано на 16 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим мероприятием в центре Орла будет ограничено движение автомобильного транспорта. Так, с 15:45 до 16:30 будет перекрыт проезд по улице Салтыкова-Щедрина от площади Ленина до улицы Пионерская. С 6 утра и до 5-ти часов дня будет ограничена стоянка транспорта по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 1 до дома № 2 на бульваре Победы.