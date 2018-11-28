2018-11-28T09:19:48+03:00
Общество

Фестиваль национальных культур состоялся в Орле

Его участниками стали студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья и представители народностей, проживающих в Орловской области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Во вторник, 27 ноября, в Орле состоялся фестиваль национальных культур «Сокровище нации». Его участниками стали студенты орловских вузов, представляющие страны ближнего и дальнего зарубежья и представители народностей и национальных диаспор, проживающих на территории Орловской области.

Фестиваль прошел в Орловском городском центре культуры. В фойе работала выставка национальных подворий. На ней были представлены образцы утвари, национальных сувениров, элементов костюмов. Кроме того, там же состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.

Перед праздничным концертом «Мы — вместе!» прошло награждение национальных спортивных команд-победительниц турнира по мини-футболу. Завершился фестиваль флешмобом «Хоровод дружбы и мира» на площади перед Орловским городским центром культуры.

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