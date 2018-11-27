СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-27T14:08:22+03:00

Участие в турнире приняли около 100 орловских юношей и девушек

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В Орле завершились региональные соревнования по настольному теннису – третьему виду Спартакиады среди учащихся профучреждений. Участие в турнире приняли около 100 орловских юношей и девушек.

- Победительницей среди девушек стала студентка Мезенского педагогического колледжа Алина Анохина. У юношей первое место досталось студенту Орловского техникума агробизнеса и сервиса Артему Лякишеву. Всех победителей и призеров наградили грамотами и памятными медалями Орловского регионального отделения ОГ ФСО «Юность России», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В свою очередь, в командном зачете среди женщин победа досталась студенткам Мезенского педагогического колледжа, среди мужских команд первое место у юношей из Орловского техникума агробизнеса и сервиса.

Следующим этапом Спартакиады станут соревнования по легкой атлетике. Они состоятся уже в декабре.