2018-11-27T13:53:17+03:00
Общество

Орловцы выйдут на связь с известным российским писателем Дмитрием Глуховским

Очередной библиомост состоится на базе библиотеки Бунина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловцы выйдут на связь с известным российским писателем Дмитрием Глуховским, журналистом-международником, известным как автор цикла произведений «Метро 2033». Очередной #БиблиоМост состоится 2 декабря на базе библиотеки имени Бунина.

Онлайн встреча начнется в полдень.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Напомним, #БиблиоМост − это международная бесплатная библиотечная услуга, благодаря которой любая библиотека мира вместе со своими читателями может присоединиться к встрече с автором, проходящей в любом регионе.

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