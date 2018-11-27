2018-11-27T12:40:51+03:00
Общество

Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДа

Акция состоится в городском центре культуры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДаОрловцы примут участие во флешмобе против СПИДа
Изменить размер текста:

Орловская молодежь присоединится к акции «#СТОПВИЧСПИД» вцелях противодействия распространения ВИЧ-инфекции. В рамках этого мероприятия 30 ноября в Орловском городском центре культуры состоится флешмоб и концерт с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Орла.

- В программу включены викторины, блиц-опросы по теме ВИЧ-инфекции, а также подарки и призы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что на Орловщине показатели заболеваемости и зараженности ВИЧ-инфекцией ниже федеральных значений. Но наиболее угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24