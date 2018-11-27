Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДа
Акция состоится в городском центре культуры
Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДа
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Орловская молодежь присоединится к акции «#СТОПВИЧСПИД» вцелях противодействия распространения ВИЧ-инфекции. В рамках этого мероприятия 30 ноября в Орловском городском центре культуры состоится флешмоб и концерт с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Орла.
- В программу включены викторины, блиц-опросы по теме ВИЧ-инфекции, а также подарки и призы, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Стоит отметить, что на Орловщине показатели заболеваемости и зараженности ВИЧ-инфекцией ниже федеральных значений. Но наиболее угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.