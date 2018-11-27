2018-11-27T08:39:17+03:00
Происшествия

На орловской трассе водитель "Нивы" сбил троих пешеходов

18-летний и двое 17-летних парней госпитализированы с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На орловской трассе водитель отечественного внедорожника "Нива" сбил троих пешеходов. 18-летний и двое 17-летних парней госпитализированы с травмами.

ДТП случилось накануне, вечером понедельника 26 ноября. Примерно в 9 часов вечера в районе 29 километра автодороги "Нарышкино-Соскова" 42-летний мужчина за рулем "Нивы" наехал на парней.

- В результате ДТП пешеходы были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время не поясняется - переходили ли молодые люди проезжую часть или находились на обочине. Полицейские разбираются в ситуации.

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