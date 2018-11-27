На орловской трассе водитель "Нивы" сбил троих пешеходов
На орловской трассе водитель отечественного внедорожника "Нива" сбил троих пешеходов. 18-летний и двое 17-летних парней госпитализированы с травмами.
ДТП случилось накануне, вечером понедельника 26 ноября. Примерно в 9 часов вечера в районе 29 километра автодороги "Нарышкино-Соскова" 42-летний мужчина за рулем "Нивы" наехал на парней.
- В результате ДТП пешеходы были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В настоящее время не поясняется - переходили ли молодые люди проезжую часть или находились на обочине. Полицейские разбираются в ситуации.
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