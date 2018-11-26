Орловцы обсудят роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-26T13:11:12+03:00

Присоединиться к дискуссии любой желающий сможет в библиотеке Бунина

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Орловцы обсудят роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Присоединиться к дискуссии любой желающий сможет в рамках «Литературной гостиной» 13 декабря.

Роман собрал богатый урожай премий. В их числе статуэтка «Книга года», премии «Ясная Поляна» и «Большая книга». Произведение стало самым громким литературным дебютом последнего десятилетия.

Действие романа разворачивается зимой 1930 года в глухой татарской деревне.

Крестьянку Зулейху отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.

- Это книга о том, каким горьким может быть счастье. Попадая в Сибирь, Зулейха обретает любовь, друзей, сына, обретает себя как мать. Поездка на край света оборачивается для нее счастьем, - отмечает автор книги.

Обсудить популярное произведение орловцы смогут в библиотеке имени Бунина.

Начало дискуссии в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.