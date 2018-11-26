2018-11-26T11:51:12+03:00
Общество

Орловский губернаторский хор «ЛИК» поможет собрать принадлежности для кружков в Тельченской школе-интернате

Посильное участие в сборе может оказать любой орловец
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский губернаторский хор «ЛИК» поможет собрать принадлежности для кружков в Тельченской школе-интернатеОрловский губернаторский хор «ЛИК» поможет собрать принадлежности для кружков в Тельченской школе-интернате
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6 декабря в Тельченской школе-интернате Мценского района для детей сирот состоится благотворительный концертОрловского губернаторского камерного хора «ЛИК». К своему приезду музыканты решили помочь руководству школы собрать необходимые принадлежности для детских кружков.

Сейчас в школе проживают и обучаются 85 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Ученики нуждаются в канцтоварах, для занятий в кружках не хватает наборов для вышивки, то есть канвы, ниток, схем, также цветной бумаги.

Принять посильное участие в сборе необходимого материала может любой орловец. Купленные товары необходимо занести в Орловскую филармонию по адресу: улица Ленина, 23 до 5 декабря.

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