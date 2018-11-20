Орловское предприятие первым в России разработало отечественный аналог иностранным инсулиновым помпам
В Орловской области Болховский завод полупроводниковых приборов впервые представил макет инсулиновой помпы. Как сообщили заводские изобретатели, они же – авторы оригинальной разработки, образец прибора для введения инсулина при лечении сахарного диабета будет выпущен уже в декабре текущего года.
Инсулиновая помпа - это альтернатива многократным ежедневным инъекциям шприцом или шприц-ручкой. Она позволяет проводить интенсивную терапию с непрерывным подкожным введением инсулина.
Макет инсулиновой помпы. Фото: предоставлено БЗПП
- До сих пор в нашей стране использовались только иностранные помпы. Создание отечественной инсулиновой помпы – инициативная разработка завода в рамках поставленной президентом задачи конверсии на предприятиях, работающих для оборонной промышленности, - рассказал генеральный директор ОАО «БЗПП» Вячеслав Поярков.
Стоит отметить, что прибор отечественного производства по стоимости будет гораздо дешевле зарубежных аналогов.