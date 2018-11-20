2018-11-20T16:28:04+03:00
Наука

Орловское предприятие первым в России разработало отечественный аналог иностранным инсулиновым помпам

Устройство для введения инсулина при лечении сахарного диабета выпустит Болховский завод полупроводниковых приборов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено БЗППФото: предоставлено БЗПП
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В Орловской области Болховский завод полупроводниковых приборов впервые представил макет инсулиновой помпы. Как сообщили заводские изобретатели, они же – авторы оригинальной разработки, образец прибора для введения инсулина при лечении сахарного диабета будет выпущен уже в декабре текущего года.

Инсулиновая помпа - это альтернатива многократным ежедневным инъекциям шприцом или шприц-ручкой. Она позволяет проводить интенсивную терапию с непрерывным подкожным введением инсулина.

Макет инсулиновой помпы. Фото: предоставлено БЗПП

Макет инсулиновой помпы. Фото: предоставлено БЗПП

- До сих пор в нашей стране использовались только иностранные помпы. Создание отечественной инсулиновой помпы – инициативная разработка завода в рамках поставленной президентом задачи конверсии на предприятиях, работающих для оборонной промышленности, - рассказал генеральный директор ОАО «БЗПП» Вячеслав Поярков.

Стоит отметить, что прибор отечественного производства по стоимости будет гораздо дешевле зарубежных аналогов.

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