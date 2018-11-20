2018-11-20T14:18:17+03:00
Происшествия

Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийство

Мужчина в пьяном угаре задушил свою жену
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Суд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийствоСуд приговорил орловца к 10 годам тюрьмы за убийствоФото: Архив "КП"
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В Орле Заводской районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за совершение убийства. Мужчина поссорился со своей женой в состоянии алкогольного опьянения.

Орловец несколько раз ударил супругу в лицо. Затем схватил ее руками за шею, перекрыв доступ воздуха. Женщина скончалась.

- Суд, принимая во внимание явку мужчины с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Пока приговор суда не вступил в законную силу.

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