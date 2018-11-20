СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-20T13:33:18+03:00

Отечественную легковушку угнали в Орле на глазах у хозяина Фото: Архив "КП"

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В Орле на глазах у местного жителя неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ-2107». Случай произошел на днях, когда орловец собирал металл и оставил открытую машину с ключом в замке зажигания. Похититель воспользовался этим. Хозяин увидел, как кто-то уезжает на его машине и позвонил в полицию.

- Дежурный передал ориентировку всем нарядам полиции. Разыскиваемый автомобиль вместе со злоумышленником был обнаружен сотрудниками ДПС в районе Андриабужа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Похитителя доставили в полицию. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Орловского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.