Власти Орла: «Отопительный период проходит без аварийных ситуаций»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-20T13:28:32+03:00

Крупных аварий и серьезных перебоев в теплоснабжении в Орле нет Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В мэрии Орла отчитались о ходе отопительного сезона. По информации Николай Ванифатова, замначальника городской администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта, отопительный период проходит без аварийных и внештатных ситуаций.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 20 ноября, рабочем совещании в администрации города.

- Замечания от горожан поступают. Однако они в основной массе связаны с работой управляющих компаний и отрабатываются в ручном режиме, - рассказал Николай Ванифатов.

В числе недобросовестных Александр Муромский, глава горадминистрации, назвал «Первую городскую УК»: имеют место случаи, когда горожане оставляют заявки об устранении неполадок, им приходит оповещение, что проблема решена, однако действительности это не соответствует.

- Такая работа вызывает справедливые нарекания граждан, и они вынуждены обращаться к дежурному по городу. Тот, в свою очередь, в ручном режиме решает вопросы горожан. Нельзя допускать таких ситуаций, - отметил Александр Муромский.